İflasın eşiğindeki Arjantin’de bankalar son umut oldu

Ekonomik krizin eşiğindeki Arjantin’de son umut bankalar oldu. Plana dair haberler Arjantin ekonomi bakanının salı günü geç saatlerde anlaşma sağlanamamasından dolayı yatırımcılarla görüşmelerin devam edeceğini açıklamasıyla gelmeye başladı. Arjantin son 13 yılda ikinci iflası yaşamak istemiyorsa yatırımcılarla bugün bir anlaşmaya varması gerekiyor.



Radikal’de yer alan habere göre, öte yandan mahkeme tarafından görüşmelere aracılık etmesi için atanan Daniel Pollack tarafından yapılan açıklamada iflası engellemeye çalışan yatırımcılarla Arjantinli temsilcilerin dün ilk defa yüz yüze görüştükleri açıklandı.



Pollack, “Taraflar arasında ayrılık yaşanmasına neden olan konular çözülemedi” dedi. Pollack ayrıca Arjantinli temsilcilerin veya yatırımcıların Çarşamba günü buluşacaklarını veya ne zaman buluşmayı planladıklarını belirlemediklerini söyledi.

Plan neler içeriyor

Bankacılık kurumunun planı yasal hakların satın alınması ve ülkeyi ABD mahkemelerinde dava eden yatırımcılara 2001 yılında iflas eden tahvillerinin full ödemesinin yapılmasını içeriyor.

Bunun karşılığında bankaların yatırımcılara ABD’li hakim Thomas Griesa’nın eski borçlulara tüm borcunu ödeyene kadar Arjantin’in diğer tahvil yatırımcılarına yapacağı ödemeleri yasaklayan kararının kaldırılmasını istiyor.

Görüşmelere yakın bir ismin yaptığı açıklamada bir bankanın planı organize etme konusunda diğer bankaların yüzde yüz onayını almadan liderlik yapmaya çalıştığı ve “Adeba’nın içinde oldukça fazla dağınıklığın olduğu” söylendi.

Bir diğer isim ise planın hükümetin öne sürdüğü rakamın bankalar tarafından 3 taksitte satın alınmasını içerdiğini söylüyor. Bunun karşılığında bankalar hükümetten Ocak ayında başlamak üzere tahvil üzerinden geri ödeme yapmasını istiyor. Bu tarihte aynı zamanda konunun önemli bir maddesi de sona eriyor.

Sona erecek olan bu maddeye göre bu yılın sonundan önce borçlu olunan yatırımcılara yapılacak herhangi bir gönüllü ödeme aynı zamanda yeniden yapılandırılmaya gidilen tahvilleri elinde bulunduran yatırımcılara da yapılmalı. Arjantin eğer borçlu olduğu yatırımcılara ödemesini yapması durumunda diğer yatırımcılara da bu anlaşma çerçevesinde yaklaşık 120 milyar dolar ödeme yapmak zorunda kalacağını öne sürüyor.

Ödemeler aksıyor

Görüşmelerin içinde bulunan bir isim, “Adeba’nın yaptığı bu teklifin pek de sağlam olduğunu söyleyebileceğimizi sanmıyorum” dedi.

Bu kişi öncelikle bankaların kendi aralarında teklifin detayları hakkında bir anlaşmaya varmalarının şart olduğunu söyledi ve bundan sonra hükümetten yeteri kadar ödeme yapılacağı garantisini almak için başvurabileceklerini belirtti.

Bu planın işlemesi durumunda ülkenin savcıları, vatandaşları ve siyasetçileri üzerinde yıllardır ağır yük olan bir konuyu da çözüme kavuşturmuş olacak.

Arjantinli yetkililer Pollack ile New York’ta anlaşma zemini bulabilmek için tam 12 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler.

Arjantin daha önce 30 Haziran’da yapması gereken bir faiz ödemesini yapamadı. Bir ABD’li hakim ise Arjantin’in borçlu olduğu yatırımcılara ödeme yapmadığı sürece bu faiz ödemesini de yapamayacağı kararını verdi.

Bu yatırımcılarla Arjantin arasında yaşanan çekişme ülkenin 2001 yılındaki iflasından bu yana devam ediyor. Bu yatırımcılar Arjantin tahvillerinin toplam yüzde 7’sini elinde bulunduran ve 2005 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayı kabul etmeyen yatırımcılar.