T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İflas erteleme neden yasaklandı?

Hükümet OHAL süresince iflas ertelemeyi yasakladı

05 Ağustos 2016 14:15

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, darbe girişiminden önce Haziran ayının sonunda Meclis'ten geçen iflas ertelemeyle ilgili yasanın henüz uygulamaya geçmemesine dair "Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ), destek veren ya da FETÖ ile ilişkili şirketlerin iflas erteleme yoluna başvurmamaları için iflas ertelenme yasaklandı" diye yazdı. 

Noyan Doğan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (5 Ağustos 2016) nüshasında yer alan "İflas erteleme neden yasaklandı?" başlıklı yazısı şöyle:

Hafta başında yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile OHAL süresince sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme talebinde bulunamayacak, bu yöndeki talepleri mahkemelerce reddedilecek.

Yani, OHAL süresince iflas erteleme yasaklandı. Peki, neden böyle bir karar alındı? Ona geçmeden önce iflas erteleme ile ilgili kısa bir bilgi vereyim ki, birçok defalar yazılarımda bu konuya değindim.

İflas ertelemede gelinen noktayı, geçenlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, açıkladı. Tablo vahim. Geçen yıl 2 bin 564, bu yıl da 571 olmak üzere iki yılda, toplam 3 binin üzerinde iflas davası açılmış.

 

FETÖ ile ilişkili şirketler

 

İflas ertelemenin suiistimal edilmesi, kimi şirketlerin borçlarını ödememek için bu yolu tercih etmesi, iş dünyasının da bundan rahatsız olması üzerine hükümet, bu konuda yasal düzenleme yaptı ve Haziran’ın sonunda da tasarı Meclis’te kabul edildi. Ancak henüz uygulamaya geçilmedi. Bu hatırlatmayı neden yaptım? Çünkü bazı çevreler, kanun tasarısı Meclis’ten geçti, uygulama başladı gibi bir yanılgı içinde.

Bu hafta başında da çıkartılan KHK ile bu konuda yeni bir karar alındı ve OHAL süresince iflas erteleme yasaklandı. Bu da şu anlama geliyor ki, 3 ay boyunca hiçbir şirket iflas erteleme için mahkemeler başvuramayacak, vursa bile mahkemeler bu talebi reddedecek.

Peki, neden böyle bir karar alındı? Cevap çok net: Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ), destek veren ya da FETÖ ile ilişkili şirketlerin iflas erteleme yoluna başvurmamaları için. Daha açık şöyle anlatayım.

 

OHAL süresince yasak

 

Malum hükümet, FETÖ ile ilişkisi olan şirketleri tek tek tespit edip, el koyuyor. Eğer, iflas erteleme bugün yürürlükte olsaydı; bu şirketler, mahkemelere başvurup, karar aldırıp, hükümetin temizlik operasyonunda elini kolunu bağlayabilirdi. Bilindiği üzere, erteleme kararı ile birlikte şirketleri idare edecek kayyım ya da kayyımları mahkemeler atıyor. Nitekim 15 Temmuz sonrası, FETÖ ile ilişkili bazı şirketler kendilerini kurtarmak için bu yolla başvurmaya başlamışlar bile.

İşte bu nedenle hükümet OHAL süresince iflas ertelemeyi yasakladı. Böylece, terör örgütünü destekleyen şirketlere rahatlıkla el konulabilecek, kayyımı da hükümet atayacak ve bu şirketlerin para kaçırmasının önüne geçilecek.

 

ETİKETLER

Noyan DoğanFETÖiflas erteleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24