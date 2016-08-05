Hürriyet yazarı Noyan Doğan, darbe girişiminden önce Haziran ayının sonunda Meclis'ten geçen iflas ertelemeyle ilgili yasanın henüz uygulamaya geçmemesine dair "Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ), destek veren ya da FETÖ ile ilişkili şirketlerin iflas erteleme yoluna başvurmamaları için iflas ertelenme yasaklandı" diye yazdı.

Noyan Doğan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (5 Ağustos 2016) nüshasında yer alan "İflas erteleme neden yasaklandı?" başlıklı yazısı şöyle:

Hafta başında yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile OHAL süresince sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme talebinde bulunamayacak, bu yöndeki talepleri mahkemelerce reddedilecek.

Yani, OHAL süresince iflas erteleme yasaklandı. Peki, neden böyle bir karar alındı? Ona geçmeden önce iflas erteleme ile ilgili kısa bir bilgi vereyim ki, birçok defalar yazılarımda bu konuya değindim.

İflas ertelemede gelinen noktayı, geçenlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, açıkladı. Tablo vahim. Geçen yıl 2 bin 564, bu yıl da 571 olmak üzere iki yılda, toplam 3 binin üzerinde iflas davası açılmış.

FETÖ ile ilişkili şirketler

İflas ertelemenin suiistimal edilmesi, kimi şirketlerin borçlarını ödememek için bu yolu tercih etmesi, iş dünyasının da bundan rahatsız olması üzerine hükümet, bu konuda yasal düzenleme yaptı ve Haziran’ın sonunda da tasarı Meclis’te kabul edildi. Ancak henüz uygulamaya geçilmedi. Bu hatırlatmayı neden yaptım? Çünkü bazı çevreler, kanun tasarısı Meclis’ten geçti, uygulama başladı gibi bir yanılgı içinde.

Bu hafta başında da çıkartılan KHK ile bu konuda yeni bir karar alındı ve OHAL süresince iflas erteleme yasaklandı. Bu da şu anlama geliyor ki, 3 ay boyunca hiçbir şirket iflas erteleme için mahkemeler başvuramayacak, vursa bile mahkemeler bu talebi reddedecek.

Peki, neden böyle bir karar alındı? Cevap çok net: Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ), destek veren ya da FETÖ ile ilişkili şirketlerin iflas erteleme yoluna başvurmamaları için. Daha açık şöyle anlatayım.

OHAL süresince yasak

Malum hükümet, FETÖ ile ilişkisi olan şirketleri tek tek tespit edip, el koyuyor. Eğer, iflas erteleme bugün yürürlükte olsaydı; bu şirketler, mahkemelere başvurup, karar aldırıp, hükümetin temizlik operasyonunda elini kolunu bağlayabilirdi. Bilindiği üzere, erteleme kararı ile birlikte şirketleri idare edecek kayyım ya da kayyımları mahkemeler atıyor. Nitekim 15 Temmuz sonrası, FETÖ ile ilişkili bazı şirketler kendilerini kurtarmak için bu yolla başvurmaya başlamışlar bile.

İşte bu nedenle hükümet OHAL süresince iflas ertelemeyi yasakladı. Böylece, terör örgütünü destekleyen şirketlere rahatlıkla el konulabilecek, kayyımı da hükümet atayacak ve bu şirketlerin para kaçırmasının önüne geçilecek.