İflas ederken bile CEO'lar kazandı

ABD'de iflas eden yatırım bankası Lehman Brothers'ın, iflasından sadece 4 gün önce, görevden ayrılan 3 üst düzey yöneticisine 23,2 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği ortaya çıktı.



Lehman Brothers'ın CEO'su Richard Fuld da, 2002'den şirketin sıkıntıya düştüğü 2007 yılına kadar yaklaşık 350 milyon dolarlık prim aldığını kabuletti.



ABD'de patlak veren finans krizinin nedenlerine ilişkin düzenlenen özel Kongre oturumlarının ilki, Temsilciler Meclisinin Denetim ve Hükümet Reform Komitesinde yapıldı ve Lehman Brothers'ın çöküşü ele alındı.



Komitenin oturumunda tartışılan şirketin iç dokümanlarında, Lehman Brothers'ın, resmi iflas başvurusunu yaptığı 11 Eylülden 4 gün önce bile, görevlerine son verilen iki üst düzey yöneticiye toplam 18,2 milyon dolar, işten kendisi ayrılan bir başka yöneticiye de 5 milyon dolar "özel ödeme" yapmayı kabul ettiği bildirildi.



Oturuma katılan Lehman Brothers'ın CEO'su Richard Fuld da, kendisine 2002-2007 arasında ödenen 350 milyon dolarlık primlerin, tamamen "kurallara uygun" olduğunu savundu.



Komitenin Demokrat başkanı Henry Waxman ise, Fuld'i, "başkalarının parasıyla risklere girerken" bu astronomik paraları almakla eleştirdi.



Waxman'in açıkladığı e-posta mesajlarına göre de, şirketin büyük sıkıntıda olduğunun bariz hale geldiği bir ortamda, bu Haziranda bazı yöneticilerin, Fuld'a, "firmanın en üst düzeydeki isimlerinin, çalışanlara ve yatırımcılara güçlü mesaj vermek için prim almayacaklarını duyurmalarını" önerdiği, ancak Fuld'ın bunu reddettiği ortaya çıktı.



Fuld, şirketin kararlarının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ederken, iflasa yol açan duruma ilişkin ise suçu ve hatası olmadığını ileri sürdü.

