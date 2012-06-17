İflas eden Ruslar oldu

Euro 2012'de ilk büyük sürprize Yunanistan imza attı! Ülkeleri iflasa sürüklenen Yunan futbolcular, şampiyonaya 4-1'lik Çek zaferiyle başlayıp sükse yapan Ruslar'ın fiyakasını bozdu. Rakibini 1-0 yenip son maçta bileti kapan Yunanistan, rakibini ise evine yolladı.

A Grubu'nda ilk 2 maçta 4 puan alıp son viraja lider giren Rusya ile sadece 1 puan alabilen Yunanistan Varşova'daki Ulusal Stadyum'da karşılaştı. Mücadelede Rusya'ya çeyrek final için 1 puan yetecek; Yunanistan'ın ise kazanması gerekecekti.

Almanya ve İspanya ile birlikte, turnuvanın en uyumlu takımı olarak dikkat çeken Rusya maça temkinli başladı. 2004'te Avrupa Şampiyonu olan ama 2006'da finallere kalamayan, 2008 ve 2010'da da finallere giden ama gruptan çıkamayan Yunanistan ise başlama düdüğüyle birlikte gol aramaya başladı.

Dolayısıyla maçın ilk tehlikesini de Yunanistan yarattı. 6. dakikada sağdan kullanılan kornerde Kostas Katsourani topu kale önüne doğru çıkardı ama Malafeev, Gekas'tan önce topa son anda dokunarak golü önledi.

Ancak ilk 10 dakikada temkinli bir tablo çizen Rusya, 10. dakikadan itibaren kontrolü ele aldı. Bu dakikada Arshavin'in yakın mesaden vuruşunda Yunan file bekçisi Sifakis topu çizgi üzerinde önledi.

3 dakika sonra bu kez Kerzhakov, ceza sahası ön çizgisinden şık bir şut çekti ama top, çatala yakın yerden auta çıktı.

Dakikalar ilerledikçe rakip kalede etkisini artıran Ruslar 17. dakikada bu kez Zhirkov ile rakip kaleyi iki kez tehdit etmesine rağmen savunmanın son andaki müdahaleleri ile gole ulaşamadı.

İlk dakikalardaki etkili görüntüsü saman alevi gibi sönen Yunanistan ise giderek silikleşti. Dakikalar ilerledikçe sanki beraberlikte istediğini alan taraf Yunanistan, kazanmak zorunda olan ise Ruslarmış gibi bir görüntüye bürünen mücadele aslında belki de Yunan cephesi açısından doğru gidiyordu. Yunanistan'ı iyi bildiği "rakibi uyutma, tempoyu düşürme ve golü atacağı anı bekleme" taktiği devredeydi ve ilk 2 adımda başarılı işliyordu. Peki 3. adım da gelecek miydi? Herkes bu soruyu sorarken yanıt 45+2'de geldi: Evet!

Zhirkov'un topu iyi kontrol edemeyip taça neden olması ile başlayan hatalar zinciri, taç atışı sonrası da devam etti. 120'ye ulaştığı bu maçla birlikte ülke tarihinin en çok milli forma giyme rekoruna ortak olan kaptan Karagounis, Ignashevich'in büyük hatasında tpola buluştu, sürdü ve Vyacheslav Malafeev'i mağlup etti: 1-0

Yunanistan bu golle ilk 45 dakika itibariyle istediğini alıyor ve devreyi önde kapıyordu.

Dick Advocaat ikinci yarıya Kerzhakov'un yerine Pavlyuchenko'yu sahaya sürerek başladı. Ancak Ruslar rakip kalede umduğu etkiyi yaratamadı hatta 59. dakikada Torossidis'in kale önüne çıkardığı pasta Gekas topu boş kaleye yuvarlamak için beklerken araya son anda giren Aleksandr Anyukov; skorun 2-0 olmasını engelledi.

Dakikalar geçiyor, Rusya beraberlik için arayışlarını sürdüryordu. Her ne kadar aynı anda oynanmakta olan Çek Cumhuriyeti-Polonya maçındaki 0-0'lık eşitlik Rusları da çeyrek finale taşıyor olsa da, iş şansa bırakılamazdı.

Zaten öyle olmaması gerektiği de çok geçmeden ortaya çıktı. Ulusal Stadyum'da dakikalar 70'i gösterirken; diğer maçta Çekler 1-0 öne geçti. Aynı anlarda Tzavellas'ın müthiş frikiği Ruslar'ın 90'ından geri dönmeyip gol olsa asıl büyük yıkım olacaktı hiç şüphesiz.

Yunan savunması karşısında bir türlü net pozisyon bulamayan Ruslar, 84. dakikada Dzagoev'in direği sıyıran kafasıyla beraberliğe yaklaştı. Kalan dakikalarda da Ruslar'ın çabası sonuç vermedi ve Yunanistan sahadan 1-0'lık galibiyet ve çeyrek final biletiyle ayrıldı.

Rusya ise ilk maçta 4-1 yendiği Çek Cumhuriyeti'nin Polonya'yı 1-0 yenmesiyle elendi! Maça "1 puan bile yeter, hatta diğer maç berabere biterse yenilsem de elenmmem" diye çıkan Ruslar; adeta kabus yaşadı ve EURO 2012'ye veda etti.