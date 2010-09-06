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İFLAS EDEN İŞ ADAMI ''ÖLÜM ORUCU''NA BAŞLADI OSMANİYE (A.A)

06 Eylül 2010 14:39

-İFLAS EDEN İŞ ADAMI ''ÖLÜM ORUCU''NA BAŞLADI OSMANİYE (A.A) - 06.09.2010 - Osmaniye'de, BOTAŞ'a iş yapan yüklenici firmadan alacağını tahsil edemediğini iddia ederek 7 kez intihar girişiminde bulunan iş adamı ''ölüm orucu''na başladı. Alınan bilgiye göre, 2007 yılında BOTAŞ'ın yüklenici firmasından ihaleyle iş alan eski iş adamı Ali Osman Öksüz (59) işi tamamlayıp teslim etmesine rağmen 300 bin TL'lik hak edişinin ödenmediğini öne sürdü. İstiklal Mahallesi'ndeki baldızının evinde kalan Ali Osman Öksüz, alacağını tahsil edinceye kadar başladığı ölüm orucunu sürdüreceğini kaydetti. Son olarak 29 Ağustosta D-400 karayolu yakınındaki yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulunduğunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la yapılan telefon görüşmesinin ardından intihardan vazgeçtiğini hatırlatan Öksüz, ''Bakanımız bana bu konuyla ilgilendiğini, kısa sürede alacağımın ödeneceği sözünü verdi. Bakanımıza güveniyorum ancak herhangi bir gelişme olmaması üzerine açlık grevine başladım. Bayrama kadar sonuç alınmasını istiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı'' dedi.

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