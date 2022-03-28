İflas eden Ankapark’ta alacaklılar sıraya girdi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 801 milyon dolar harcadığı Ankapark’ın iflası 25 Mart'ta ilan edildi. İflas masasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tesisten en az 53 milyon TL kira alacağı olduğu bildirildi. Alacaklılar arasında elektrik dağıtım şirketi, oyuncakları bakım ve onarımını yapan şirket de bulunuyor.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Melih Gökçek'in çılgın projesi Ankapark turist rekoru kıracağı iddiasıyla büyük tartışmalar arasında inşa edildi.

Ancak Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı. Tesisin girişlerine kilit vuruldu, personelin büyük bölümü işten ayrıldı. Oyuncalar çürümeye terk edildi.

Tesisin elektrik borcunu ödeyemeyen işletici şirket, elektrik dağıtım şirketiyle uzlaşamayınca park 2 yıl önce karanlığa gömüldü.

İflas kararı verildi ancak sorun çözülmedi

Kaderine terk edilen Ankapark bu kez hırsızların hedefi oldu. Bazı oyunlcaklar ve elektrik tesisatı yağmalandı. Alınan önlemler de bir işe yaramadı. Ankara 21’inci İcra Dairesi, Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iflas ettiğini ilan etti. İflasın kesinleşti ancak yılların getirdiği sorun yumağı hala çözülemedi.

Alacaklılar sırada girdi

İflas kararının ardından tesisten alacağı bulunanlar sıraya girdi. Alacaklılar arasında elektrik dağıtım şirketi, oyuncakları bakım ve onarımını yapan şirket de bulunuyor.

İflas masasında yer alacağını duyuran başka bir kurum da Ankara Büyükşehir Belediyesi Yetkililer, belediyenin tesisten ilk yıl için 26 milyon 400 bin TL kira alacağının olduğunu, ikinci yıl alacağı için ise aynı rakama ÜFE oranındaki artışın ekleneceğini duyurdu.