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İflas eden adam karısını ve kızını öldürdü

Adana'da iflas eden adam karısını ve kızını öldürdü, kendisi de intihar etti

30 Ocak 2013 12:34

Adana’da iflas edince bunalıma giren 70 yaşındaki çiftçi, cinnet geçirerek karısı ve engelli kızını tokmakla öldürüp, 10. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki Adalet Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Nar suyu fabrikası kuran ve soğuk hava deposu olan çiftçi Hasan Şahin (70), borçlarına karşılık bu mülklerini ipotek etti. Ancak işleri ters giden, borçlarını ödeyemeyen Şahin, iflas etti.

Son 2 aydır apartman aidatını bile ödeyemez duruma düşen Şahin, bu sabah cinnet getirerek eşi Selvinaz Şahin (60) ve engelli olan kızı Ayşe Şahin’i (33) uyudukları sırada, tokmakla kafalarına vurarak öldürdü. Şahin, daha sonra 10. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. 10. kattan atlayan 4 çocuk babası Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı olayı duyarak gelen oğlu Atilla Şahin ve yakınları acı içinde feryat ederek ağladı.

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