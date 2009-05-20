İflah olmaz bombacı

2005 yılında evinde hazırladığı bombanın patlamasıyla sol kolu kopan şahıs, evinin önünde bomba patlattığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2005 yılında evinde kimyasal maddelerle yaptığı bombanın patlaması sonucu sol kolu kopan, 2 gün önce de çöp konteynerinin içinde bomba patlattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan Toros İncirlioğlu (27) polise ifade vermedi. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları, Karşıyaka Devlet ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde psikolojik tedavi gören İncirlioğlu'na, "akut ve geçici psikotik bozukluklar" teşhisi konulduğu, ayrıca "kişilik bozukluğu" raporunun bulunduğu bildirildi.



Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İncirlioğlu'nun yaklaşık 6 yıl önce, Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü ikinci sınıftan terk ettiğini kaydetti.



İncirlioğlu'nun 2 gün önce evinin önündeki çöp konteynerine bırakarak patlattığı pakette potasyom, nitrat gibi kimyasal maddeler ile dinamit yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu belirtildi.



Yetkililer, zanlının zaman ayarlı veya düzenekli bomba yapmadığını, genellikle patlayıcı özelliği bulunan sıvı kimyasal maddeleri karıştırarak bunlara patlayıcı bazı toz kimyasalları eklediğini kaydetti.



İncirlioğlu, "patlayıcı madde imal etmek, bulundurmak ve patlatmak suretiyle yaralamaya sebebiyet vermek" suçlarından adliyeye sevk edildi.



Karşıyaka ilçesi 1879/3 Sokak 15 numaralı apartmanın önündeki çöp konteynerinde 2 gün önce patlama meydana gelmiş, konteynerin yakınındaki bazı araç ve evlerin camları kırılmış, sokakta yürüyen 2 kişi de patlamadan meydana gelen şiddetli ses nedeniyle kulaklarından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.



Polisin araştırmasında konteynere bombayı Toros İncirlioğlu'nun bıraktığı tespit edilmişti.



İncirlioğlu'nun 2004 yılında, evinde kimyasal maddelerle yaptığı bombayı patlattığı ve evde maddi hasar meydana geldiği, 2005'te yine evinde hazırladığı bombanın patlaması sonucu sol kolunun koptuğu ortaya çıkmıştı.

