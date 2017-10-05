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Ekonomi

IFC'den Tüpraş'a 100 milyon dolar kredi

"Kredi ile Tüpraş' yeni yatırımlar gerçekleştirecek"

05 Ekim 2017 14:02

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu), rafineri şirketi Tüpraş'a  yaklaşık 100 milyon dolar  tutarında  kredi sağladı. 

IFC'den KAP'a yapılan açıklamada, kredi ile Tüpraş'ın yeni  yatırımlar gerçekleştireceği belirtilerek, üretim süreçlerinde ve  enerji tüketiminde verimliliğin artacağı ve araştırmaya ve çevre yatırımlarına öncelik verileceği kaydedildi.

Bigpara'nın haberine göre; Açıklamada ayrıca, IFC kredisi ile Tüpraş'ın, İzmir, İzmit ve Kırıkkale Rafinerilerine ham petrol kullanımını optimize etme  ve sülfür emisyonlarını azaltma amacıyla kükürt azaltma  üniteleri ilave  edeceğibelirtilerek  "Ayrıca İzmir Rafinerisinde  bulunan sürekli kataliz rejenerasyonlu platformer ünitesi  şarj işleme kapasitesi arttırılacak."

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