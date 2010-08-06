İfadeye çağrılanlar sağlık raporu aldı

T24-

Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiden bir kısmının, ifade vermeleri için savcılığa çağrıldıkları süre doldu. İfadelerine başvurulmak istenen bu kişilerden bir kısmının savcılığa rapor gönderdiği, alınan bu sağlık raporlarının da 10 ve 20 günlük oldukları öğrenildi. Adliyeye çağrılan kişilerden bazıları için savcılıkça belirlenen süre dün dolmuş, bazı kişiler ise yurt dışında olmaları nedeniyle savcılığa mazeret bildirmişlerdi.