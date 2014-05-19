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İfadesini 'Başbakan tokat attı'dan 'Başbakan beni korudu'ya değiştirdi

Başbakan Erdoğan'ın Soma ziyareti sırasında markette kendisine tokat attığını söyleyen Taner Kuruca, ifadesini değiştirerek Başbakan'ın kendisini koruduğunu söyledi

Taner Kuruca, Kanal D yayınında Başbakan Erdoğan&#39;ın kendisine tokat attığını açıklamıştı

19 Mayıs 2014 01:53

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma ziyareti sırasında markette kendisine tokat attığını söyleyen Taner Kuruca, ifadesini değiştirdi. Kurucu, bugün katıldığı bir televizyon programında "Marketin girişinde sayın başbakanımızın aslında beni korumalardan korumak için uzandığını fark etmedim. O esnada ben oradan bir tokat atıldığını zannettim ki o tokadı atan başbakanımız değil, korumasıymış" dedi.

Manisa Medya TV'ye açıklamalarda bulunan Kuruca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Soma ziyaretinin ardından canlı yayında kendisine bir görüntü izletildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Marketin girişinde sayın başbakanımızın aslında beni korumalardan korumak için uzandığını fark etmedim. O esnada ben oradan bir tokat atıldığını zannettim ki o tokadı atan başbakanımız değil, korumasıymış. Onu daha sonra fark ettim. Daha sonra içeriden çekilen görüntüden teşhis ettim, olayı çözdüm ve üzüldüm keşke açıklamamda 'başbakanımız tokat attı' demeseydim diye. Çünkü burada maalesef psikolojik bir baskı altında kalmıştım, onun haricinde korumalar müdahale etti, korumalar başbakanımız korumak adına ki kim olsa bunu yapar. Ben de bir koruma olsaydım aynı şekilde davranırdım, bana verilen görevi yerine getirmek adına. Nitekim ben ağır darbe almadan çıktım oradan, benden sonra markette neler olduğunu bilmiyorum. Ama başbakanın bana yüz yüze geldiğinde küfür veyahut bana hakaret içeren bir söz söylediğini görmedim, duymadım bile zaten arbede vardı"

Kuruca, orada Başbakan Erdoğan'a karşı provokatif bir eylem yapılmaya çalışıldığını belirterek, "Sözler üzerinden montaj yapılmaya çalışıldığına inanıyorum. Ben sayın başbakanımızın bana karşı kesinlikle hakaret içerici bir söz söyleyeceğine inanmıyorum" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini korumak için sarıldığını kaydeden Kuruca, "Bana vurmamış, ben katakulliye geldim. O görüntüler ertesi gün sosyal medyada izletildikten sonra böyle bir şeyin olmadığını görünce gazete beni başbakan aleyhine konuşturmak istedi ama ben prim vermedim" dedi.

Kuruca, özel bir televizyon kanalı muhabirine olayları anlattığını hatırlatarak, "Adam 'başbakan sana vurmuş' deyince 'Allah Allah vurmuş galiba...' dedim kendi kendime" şeklinde konuştu.

Sözcü gazetesinin iddia ettiği şekilde Başbakan Erdoğan'ın kendisine küfür etmediğini kaydeden Kuruca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine vurmadığını söyledi. Ayrıca Erdoğan'dan özür dilediğini bildirdi.

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