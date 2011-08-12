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İfadesinde ‘şort’ yok

Şort giydiği için belediye otobüsünde şiddete maruz kaldığı öne sürülen Beşiktaş kadın voleybol...

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Şort giydiği için belediye otobüsünde şiddete maruz kaldığı öne sürülen Beşiktaş kadın voleybol PAV takımı oyuncusu ve Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği öğrencisi Nurcan İbrahimoğlu (19), Ayazağa Karakolu’nda verdiği ifadede, kendisine saldıran kişinin 40 yaşlarında, buğday tenli, kır saçlı biri olduğunu söyledi

İbrahimoğlu’nun ifadesinde kısa şortla ilgili herhangi bir ifade kullanmadığı öğrenildi. Belediye otobüsünün şöförü ve bir görgü tanığı dayakla ilgili bir şey görmediklerini söylerken, polis 40 yaşlarındaki buğday tenli şüpheliyi arıyor. 

İfadesinde ‘şort’ yok

28 Temmuz’da Bahçeköy-4. Levent otobüsünde kısa şort giydiği için darp edildiğini söyleyen İbrahimoğlu, elinde doktor raporuyla birlikte bir gün sonra Ayazağa Karakolu’na giderek, şikayetçi oldu. Bir yolcunun “Kadın vurmaya başladı. Erkek şahsı vururken görmedim” diye ifade verdiği belirtildi. Genç sporcunun “Darp ve cebir izi yoktur” şeklinde rapor aldığı öğrenildi.

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