İfadesinde ‘şort’ yok

T24

İbrahimoğlu’nun ifadesinde kısa şortla ilgili herhangi bir ifade kullanmadığı öğrenildi. Belediye otobüsünün şöförü ve bir görgü tanığı dayakla ilgili bir şey görmediklerini söylerken, polis 40 yaşlarındaki buğday tenli şüpheliyi arıyor.28 Temmuz’da Bahçeköy-4. Levent otobüsünde kısa şort giydiği için darp edildiğini söyleyen İbrahimoğlu, elinde doktor raporuyla birlikte bir gün sonra Ayazağa Karakolu’na giderek, şikayetçi oldu. Bir yolcunun “Kadın vurmaya başladı. Erkek şahsı vururken görmedim” diye ifade verdiği belirtildi. Genç sporcunun “Darp ve cebir izi yoktur” şeklinde rapor aldığı öğrenildi.