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İFADESİ ALINAN KADIN SUBAY SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 16:05

-İFADESİ ALINAN KADIN SUBAY SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan kadın subay, serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı araçla getirilen Yüzbaşı Özlem S, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından ''şüpheli'' sıfatıyla sorgulandı. Özlem S, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 45'i muvazzaf asker toplam 49 kişiye yönelik operasyon kapsamında daha önce ifadesi alınan 35 kişiden 16'sı tutuklanmıştı.

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