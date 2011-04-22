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İFADELERİ ALINAN 2 PROF. ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A)

22 Nisan 2011 22:48

-İFADELERİ ALINAN 2 PROF. ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ifadeleri alınan Prof. Dr. Salim Cöhce ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, adliyeden ayrıldı.  Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, ''şüpheli'' sıfatıyla sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Prof. Dr. Cöhce ve Prof. Dr. Aydın'ın ifadesini aldı. Cöhce ve Aydın, ifade verme işleminin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.  Aynı soruşturma kapsamında dün Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Prof. Dr. Şahin Filiz ve Doç. Dr. Kadir Albayrak'ın, bugün de Prof. Dr. Abdurrahman Küçük'ün ifadelerine başvurulmuştu.

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