İfadeden çıkarlan on sayfanın sırrı

T24 - CHP’nin açıkladığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının belgelerinde 26 sayfadan 16 sayfaya düşürülen Ali Hamurcu’nun ifadelerinde “rüşvet çarkı”nın nasıl işlediği ayrıntılı olarak anlatılıyor.



Kayıp 10 sayfada 12 petrol şirketi, 2 otopark, taksi ve dolmuş hatları hakkında bilgi veriliyor. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmelerinde açıkladığı Kayseri’deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından belgelerin de yayımlanması ile “rüşvet çarkı”nın nasıl işlediğine dair iddialar da netleşti. İhbarı yapan Hacı Ali Hamurcu’nun kayıp 10 sayfalık ifadesinde şu iddialara yer verildi:



12 petrol istasyonuna imar karşılığında haraç: e-Moil, Yağhan, Altaylar, Timuçinler, Özata, Türkmenler, Molu, Erpet, Gülsoy, Aybil, Vezir, Özet isimli 12 adet petrol istasyonunun imarlarının uygun olmamasına karşın bu istasyonlara ruhsat verildi. Genel Sekreter Mustafa Yalçın’ın odasında bazı belediye bürokratları ile yapılan toplantıda Ali Hamurcu’ya, “Biz sana güveniyoruz. Özhaseki Başkan babanı tanıyor ve güveniyor. Fiyatları biz belirleyeceğiz. Sen de gidip tahsil edeceksin” denildi. Yalçın, Hamurcu’ya, “Biz burada devletiz. Ruhsat verilen yerler benimdir. Sen tahsilata başla sana teminat senedi de veririz” dedi. İlk olarak Kırşehir yolu üzerindeki “e-Moil”e lisans alamadığı halde lisans verildi. Bunun için 600 bin TL para alındı. 250 bin TL’si Ali Hamurcu tarafından tahsil edildi. Tahsilattan dolayı Hamurcu 1600 TL aldı. Ana para Osmanlı Sarraf’a gönderildi. UKOME Müdürü Süleyman Temeltaş 15 bin TL aldı. Diğer petrol istasyonları için de benzeri yöntemler kullanıldı. (Ali Hamurcu belgelerde her istasyon için kime ne kadar para dağıtıldığını ayrıntılı anlatıyor.)



Sarraf’tan Özhaseki’ye: Petrol istasyonlarından alınan paraların resmi belgesi olmadığından tahsil edilen paranın 5’te 1’i Kayserispor ve Erciyesspor’a bağış olarak gösterildi. Kulüpler adına tahsil fişi düzenlendi. Tahsilatı yapanlara pay verildikten sonra anapara Genel Sekreter ve Mehmet Özhaseki ile bazı belediye bürokratlarına gönderildi. Hamurcu’ya göre Mehmet Özhaseki elden hiç para almadı ancak bu paralar sekreterleri H.Ç., A.Y. ve T.T. aracılığıyla başkanın makamına bırakıldı. Para elden verilemediği zamanlarda “Osmanlı Sarraf”a gönderildi.



Otoparklar: Otoparklara izin verilirken belediye bürokratlarına otoparkı alanlar tarafından araçlar dağıtıldı. Otoparklar ruhsatsız olmasına karşın işletilmesine göz yumuldu.



Minibüs hatları: Minibüs hatları Doğu kökenli vatandaşların elinde olduğu için UKOME rahatsız oldu. Süleyman Temeltaş ve belediye, 2 minibüse 1 otobüs hattı verme kararı aldı. Niğde Çamardı ilçesine gidildi. Burada parası olan bazı vatandaşların minbüsleri satın almaları istendi. 135 bin Avro’luk minibüsler 250 bin Avro değer biçildi. 8 kişi bu parayı ödeyip aldı. 250 bin Avro alındı ve minibüs sahiplerine gidilerek “hatlar kaldırılıyor değeri 135 bin ama biz size 150 bin verelim” dediler. Minibüs sahipleri de satmak zorunda kaldı. Belediye’ye alınacak otobüsler için firmadan 15 bin TL avanta istendi. Hilton Taksi ve Kayseri Park Taksi duraklarında da yolsuzluklar yapıldı.





İçişleri ve adalet bakanları Mehmet Özhaseki’ye sahip çıktı





‘İddialar ciddiyetsiz’



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kayseri Anakent Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki aleyhine 10 sayfalık ifadenin neden çıkarıldığına açıklık getirmezken ihbarcının 3 ifadesinin de dosyada olduğunu söylemekle yetindi.



Atalay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği Kayseri’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İddialarla ilgili süreci anlatan Atalay, CHP’nin belgelerin işine gelen kısmını açıkladığını savundu. Atalay, valilikçe görevlendirilen muhakkikin hazırladığı raporda, “iddiaları doğrulayacak somut veriler ve kanıt olmadığından soruşturma açılmasına gerek olmadığı” sonucuna varıldığını belirterek, “Bakanlık da muhakkikin ve valiliğin görüşü doğrultusunda Belediye Başkanı ve diğer görevliler hakkında inceleme yapılmasına gerek olmadığı sonucuna vararak, dosyayı işlemden kaldırıyor” dedi.



Atalay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş ile ilgili iddialara ilişkin de Güneş’in, 30 Kasım 2007 tarihli kararnameyle müsteşar olarak atandığını, görevinden ayrılması için 15 gün süre bulunduğunu, valililik görevinden ayrılmadıkça görevinin devam edeceğini anlattı. Atalay, Hamurcu’nun ifadesindeki 10 sayfanın çıkarıldığı yönündeki iddialarına ilişkin, tüm ifadelerin dosyada bulunduğunu söylemekle yetindi.



Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Özhaseki’ye sahip çıktı. Ergin, “Ana muhalefet partisi genel başkanı, çok daha ciddi verilere, bilgilere ve gerekçelere dayalı olarak konuşmalı. Büyükşehir belediye başkanımız gerekli cevapları vermiştir. Bu anlamda, insanların haysiyetiyle, onuruyla bu kadar kolay oynanabilmesi doğru değil” dedi.



