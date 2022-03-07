İfade vermek için gittiği adliyede savcı, polis ve 2 katibi darbetti; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla ifade vermeye giden Gökmen Y., Cumhuriyet Savcısı O.S. ile 2 katibi ve 1 polis memurunu darbetti. Emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söyleyen saldırgan, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 4 Mart günü Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y., soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi. Gökmen Y.'nin, makam odasına girip hakaret ettiği savcıyı darbetti. Saldırgan Gökmen Y. olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunu da darbetti.

Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikâyetçi oldu.

"Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim"

Şüpheli Gökmen Y.'nin güçlükle gözaltına alındığı öğrenilirken ifadesinde "Ben kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim. Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Gökmen Y.'yi "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", 3 kişiye karşı "Kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Adli kontrol şartıyla serbest

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüpheli Gökmen Y.'yi tutuklama talebiyle sevk eden savcılığın, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği ve itirazın görevli asliye ceza mahkemesince değerlendirileceği öğrenildi.(DHA)