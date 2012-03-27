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İfade ve basın hürriyeti geniş uygulanmalı

Fethullah Güleni, son günlerde medyada çıkan ve kendisini hedef alan yayınlarla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

27 Mart 2012 08:13

Fethullah Gülen, son günlerde medyada çıkan ve kendisini hedef alan yayınlarla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.


Zaman gazetesinin haberine göre, Ahmet Şık ve Nedim Şener eksenli olan ve kendisini hedef alan yayınlarla ilgili Gülen,  Twitter'daki FGulencomTR hesabında şunları dile getirdi: "Daha önce de açıkladığım üzere, ifade ve basın hürriyetinin geniş bir şekilde uygulanmasına taraftarım. Düşünceleri tamamıyla zıt bile olsa, kendi başlarına gelenleri -haksızlık ederek- benden dahi bilseler, onların da düşünce, fikir ve ifade hürriyetlerini, hür bir şekilde kullanmalarından tarafım."

Gülen'in görüşlerini yorumlayan avukatı Orhan Erdemli, Gülen'in 50 yılı aşkındır düşünce ve kanaatlerini paylaştığını ve bunun bazı kesimlerce benimsenirken bazı kimseler tarafından da eleştirilmesinin doğal olduğunu söyledi Gülen'in daha önce de basın ve ifade özgürlüğü taraftarı olduğunu defalarca kez açıkladığını aktaran Erdemli, "Dolayısıyla müvekkilim, serdettiği düşüncelerin eleştirilmesini, karşı görüşler ileri sürülmesini, basın ve ifade hürriyetinin bir gereği kabul eder. Ancak zaman zaman basın ve ifade özgürlüğünün suistimal edildiğine şahit olmaktayız. Eleştiri hakkının ardına sığınıp, karşı görüş ileri sürer görünüp, gerçekte müvekkilimin kişilik haklarına ve inançlarına karşı en ağır hakaretler yapılmakta, en olmadık iftiralar isnat edilmektedir" dedi.

Geçmişte Gülen'in de düşünceleri sebebiyle yargılandığında, bugün fikir hürriyetini savunanların o yargılamalar sırasında sessiz kaldığına dikkat çeken Erdemli, "Bugün bu haksız ağır saldırıları düşünce özgürlüğü içinde ele alarak savunanların, müvekkilimin fikirlerinden dolayı yargılandığı süreçte hiç seslerini yükseltmiyorlardı. Müvekkilim hakkında verilen kesinleşmiş beraat kararına rağmen aleyhinde devam ettirilen karalama kampanyaları karşısında hukuku hatırlatmıyorlardı. Hukuku savunur görünürken, tamamen yanlı bu tavrın esef verici olduğunu kamuoyunun takdirlerine saygılarımızla arz ederiz." açıklamasında bulundu.


 

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