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İfade için TEM'e çağrılan gazeteciye: TOMA önünde poz vererek ne amaçladın?

"Su sıkmayan TOMA hoşuma gitti"

24 Mart 2018 20:28

İfade vermek için Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) çağrılan gazeteci Fuat Yaşar’a, “TOMA önünde poz vererek ne amaçladın” sorusu yöneltildi. 

TOMA önünde çekildiği fotoğrafı kişisel Twitter hesabından paylaşan Yaşar, "Hakkımda soruşturma başlatılmış. TEM'e çağrıldım. İfadem alındı. Suçlamalardan biri de bu fotoğraf. 'TOMA önünde poz vererek ne amaçladın?" diye sordular' açıklamasında bulundu.

Diyarbakır'da "1HaberVar" isimli internet sitesinde muhabirlik yapan Fuat Yaşar hakkında, kimliği açıklanmayan bir kişinin sosyal medya paylaşımlarını ihbar etmesiyle açılan ‘örgüt propagandası’ soruşturmasına bu fotoğrafın da eklendiğini belirterek, fotoğrafı çektirmekteki ‘amacını' ise “Su sıkmayan TOMA’nın hoşuna gitmesi”yle açıkladı.

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