-IFAB "KALE ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ"Nİ GÖRÜŞECEK SİNGAPUR (A.A) - 11.08.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Sepp Blatter, kale çizgisi teknolojisinin, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Ekim toplantısında görüşüleceğini söyledi. 1. Gençler Yaz Olimpiyat Oyunları için Singapur'da bulunan FIFA Başkanı Blatter, düzenlediği basın toplantısında, özellikle 2010 Dünya Kupası'ndan sonra gündeme oturan kale çizgisi teknolojisi konusunun, futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın Ekim toplantısının gündeminde olduğunu belirtti. Özellikle ikinci turda yaşanan hakem hataları, 2010 Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu. Bu turda, İngiliz Frank Lampard'ın 38. dakikada takımı Almanya'ya karşı 2-1 yenik durumdayken attığı şutta topun kale çizgisini geçtiği net bir şekilde görülmüş, ancak Uruguaylı hakem Jorge Larrionda, topun kale çizgisini geçmediğine karar vermişti ve bu pozisyonda gol kararı çıkmamıştı. Maçı Almanya 4-1 kazanırken, İngiltere kupaya veda etmişti. Zürih'te 6 Mart'ta yapılan IFAB toplantısında hakem kararlarında teknolojiden yararlanılması ilk kez gündeme alındı, ancak IFAB, kale çizgisine kamera yerleştirilmesi önerisini kabul etmedi. IFAB, geçen ay Galler'de yaptığı toplantıda bu konuyu ele almadı.