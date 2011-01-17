-İETT OTOBÜSÜ SARIYER'DE ŞARAMPOLE YUVARLANDI İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Sarıyer'de İETT otobüsü, önünde seyreden ve aniden fren yapan otomobile çarpmamak için şarampole yuvarlandı. Gürcan Uğurgel yönetimindeki Bahçeköy-4. Levent Metro seferini yapan ve yolcuları Bahçeköy durağına bırakarak garaja dönen İETT otobüsü, Maslak istikameti Orman yolu üzerinde seyrederken, önündeki plakası alınamayan bir otomobilin sürücüsü ani fren yaparak kısa süreliğine aracın kontrolünü kaybetti. Sürücü Uğurgel, otomobile çarpmamak için otobüsü orman yoluna sürdü. Şarampole yuvarlanarak yan yatan otobüsten yara almadan kurtulan Gürcan Uğurgel, cep telefonuyla polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan kimliği belirlenemeyen kadın sürücüyü ve aracını bulmak için çalışma başlattı. Yan yatarak maddi hasar oluşan otobüs, çekiciyle orman alanından çıkarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.