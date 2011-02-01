İETT'nin terör zararı: 1.7 milyon TL

T24

4 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ



17 DAVADA HACİZ BAŞLADI



AVUKATLAR ELİ BOŞ DÖNDÜ



ZARAR 1.7 MİLYON



İETT, molotof atarak otobüslerine zarar verenlere otobüslerin paralarını ödetmek için harekete geçti. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:1996 yılından bu yana 396 İETT otobüsü terör saldırısına uğradı. 15 yılda terörün kuruma verdiği zarar 1 milyon 700 bin liraya ulaştı. İETT zararı tahsil için molotofçuların evine icra götürdü. Evlerinde haciz alacak hiçbir şey bulamayınca eli boş döndü. İETT çaresiz bir şekilde haczedecek eylemci arıyorİstanbul'da yıllardır İETT otobüsleri molotof atılarak yakılıyor. Saldırılar özellikle 2003 ile 2007 yılları arasında yoğunlaştı. İETT otobüslerine molotoflu saldırılarda Esenler'de 2006 yılında 18 yaşındaki Sinem Özkan, ablası 23 yaşındaki Sibel Özkan ile Zübeyde Karasu ölürken, 2009 yılında Küçükçekmece'de Serap Eser atılan hayatını kaybetti.Polis molotofçuları yakalamak için, İETT de zararını tazmin için molotofçuların peşine düştü. Bugüne kadar polisin yakaladığı ve mahkeme tarafından otobüslerin yakıldığı 17 olayla ilgili davalar kesinleşti. İETT 350 bin lira tazminat kazandı.Mahkemeyi kazanan İETT hukukçuları molotofçuların evlerine icra için gitti. 350 bin liralık hasarı tazmin etmek isteyen kurum avukatları kişilerin üzerine kayıtlı bir şey bulamayınca elleri boş geri döndüler.Alibeyköy, Küçükçekmece, İkitelli, Ümraniye, Sarıgazi, Esenler ve Gaziosmanpaşa'da yoğunlaşan saldırılarda 1996 ile 2011 arasında 396 İETT otobüsü molotoflu saldırılarda zarar gördü. İETT otobüslerini tamir etmek için 1.7 milyon TL para ödedi. 1996'da 13, 1997'de 1,1998'de 2, 1999'da 5, 2000'de 2, 2002'de 9, 2003'te 54, 2004'te 77, 2005'te 75, 2006'da 70, 2007'de 45, 2008'de 16, 2009'da 23, 2010'da ise 5 İETT otobüsü molotof atılarak yakıldı.