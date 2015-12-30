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İETT’den yılbaşı gecesi otobüs seferleri için açıklama

Vatandaşlar ulaşımla ilgili taleplerini 153 hattını arayacak yapabilecek

30 Aralık 2015 14:40

İETT, İstanbulluların 31 Aralık yılbaşı gecesi rahat ulaşım sağlaması için şehrin merkezi noktalarına ek seferler ve ring hatlar koydu. 

Hürriyet’in haberine göre İstanbul'un merkezi noktalarına metrobüs dâhil ek seferler koyarak 9 hatta 386 ek seferle hizmet verecek. İstanbul’un temel ulaşım bölgelerine göre düzenlenen 12 hattın ve metrobüsün seferleri ise aralıksız olarak sabaha kadar devam edecek. Ayrıca gece Bebek - Taksim arası 6 araç ring sefer yapacak. Bunun yanı sıra vatandaşlar ulaşımla ilgili yardım taleplerini ALO 153 hattını arayarak yapabilecek. 1 Ocak Cuma günü ise Cumartesi gününün sefer saatleri uygulanacak. 

 

Ek sefer konulan hatlar

15F BEYKOZ - KADIKÖY 

130A TUZLA - KADIKÖY 

11ÜS ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ 

76-D BAHÇEŞEHİR-TAKSİM (ÇİFT KATLI) 

34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS) 

34 AVCILAR ZİNCİRLİKUYU (METROBÜS) 

E-3 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - 4. LEVENT METRO 

25G SARIYER ? HACIOSMAN -MECİDİYEKÖY - TAKSİM 

40 RUMELİ FENERİ- GARİPÇE - TAKSİM

 

Sabaha kadar hizmet verecek hatlar

15F BEYKOZ - KADIKÖY 

130A TUZLA - KADIKÖY 

E-10 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - KURTKÖY - KADIKÖY 

E-3 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 4. LEVENT METRO 

25G SARIYER  HACIOSMAN - MECİDİYEKÖY - TAKSİM 

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM : 01:00 (TAKSİM SON KALKIŞ) 

11ÜS ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ 

40 RUMELİ FENERİ- GARİPÇE - TAKSİM 

SG1 KADIKÖY - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 

SG2 TAKSİM - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 

TH1 TAKSİM - ATATÜRK HAVALİMANI 

34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS) 

BEBEK - TAKSİM (DEPAR)

 

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