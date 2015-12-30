İETT’den yılbaşı gecesi otobüs seferleri için açıklama

İETT, İstanbulluların 31 Aralık yılbaşı gecesi rahat ulaşım sağlaması için şehrin merkezi noktalarına ek seferler ve ring hatlar koydu.

Hürriyet’in haberine göre İstanbul'un merkezi noktalarına metrobüs dâhil ek seferler koyarak 9 hatta 386 ek seferle hizmet verecek. İstanbul’un temel ulaşım bölgelerine göre düzenlenen 12 hattın ve metrobüsün seferleri ise aralıksız olarak sabaha kadar devam edecek. Ayrıca gece Bebek - Taksim arası 6 araç ring sefer yapacak. Bunun yanı sıra vatandaşlar ulaşımla ilgili yardım taleplerini ALO 153 hattını arayarak yapabilecek. 1 Ocak Cuma günü ise Cumartesi gününün sefer saatleri uygulanacak.

Ek sefer konulan hatlar

15F BEYKOZ - KADIKÖY

130A TUZLA - KADIKÖY

11ÜS ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ

76-D BAHÇEŞEHİR-TAKSİM (ÇİFT KATLI)

34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS)

34 AVCILAR ZİNCİRLİKUYU (METROBÜS)

E-3 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - 4. LEVENT METRO

25G SARIYER ? HACIOSMAN -MECİDİYEKÖY - TAKSİM

40 RUMELİ FENERİ- GARİPÇE - TAKSİM

Sabaha kadar hizmet verecek hatlar

15F BEYKOZ - KADIKÖY

130A TUZLA - KADIKÖY

E-10 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - KURTKÖY - KADIKÖY

E-3 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 4. LEVENT METRO

25G SARIYER HACIOSMAN - MECİDİYEKÖY - TAKSİM

55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM : 01:00 (TAKSİM SON KALKIŞ)

11ÜS ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ

40 RUMELİ FENERİ- GARİPÇE - TAKSİM

SG1 KADIKÖY - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

SG2 TAKSİM - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

TH1 TAKSİM - ATATÜRK HAVALİMANI

34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS)

BEBEK - TAKSİM (DEPAR)