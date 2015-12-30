İETT’den yılbaşı gecesi otobüs seferleri için açıklama

İETT, İstanbulluların 31 Aralık yılbaşı gecesi rahat ulaşım sağlaması için şehrin merkezi noktalarına ek seferler ve ring hatlar koydu.
Hürriyet’in haberine göre İstanbul'un merkezi noktalarına metrobüs dâhil ek seferler koyarak 9 hatta 386 ek seferle hizmet verecek. İstanbul’un temel ulaşım bölgelerine göre düzenlenen 12 hattın ve metrobüsün seferleri ise aralıksız olarak sabaha kadar devam edecek. Ayrıca gece Bebek - Taksim arası 6 araç ring sefer yapacak. Bunun yanı sıra vatandaşlar ulaşımla ilgili yardım taleplerini ALO 153 hattını arayarak yapabilecek. 1 Ocak Cuma günü ise Cumartesi gününün sefer saatleri uygulanacak.
Ek sefer konulan hatlar
15F BEYKOZ - KADIKÖY
130A TUZLA - KADIKÖY
11ÜS ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ
76-D BAHÇEŞEHİR-TAKSİM (ÇİFT KATLI)
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS)
34 AVCILAR ZİNCİRLİKUYU (METROBÜS)
E-3 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - 4. LEVENT METRO
25G SARIYER ? HACIOSMAN -MECİDİYEKÖY - TAKSİM
40 RUMELİ FENERİ- GARİPÇE - TAKSİM
Sabaha kadar hizmet verecek hatlar
15F BEYKOZ - KADIKÖY
130A TUZLA - KADIKÖY
E-10 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI - KURTKÖY - KADIKÖY
E-3 SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 4. LEVENT METRO
25G SARIYER HACIOSMAN - MECİDİYEKÖY - TAKSİM
55T GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM : 01:00 (TAKSİM SON KALKIŞ)
11ÜS ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ
40 RUMELİ FENERİ- GARİPÇE - TAKSİM
SG1 KADIKÖY - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
SG2 TAKSİM - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
TH1 TAKSİM - ATATÜRK HAVALİMANI
34G BEYLİKDÜZÜ-SÖĞÜTLÜÇEŞME (METROBÜS)
BEBEK - TAKSİM (DEPAR)