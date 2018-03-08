İETT'den 'sefer durdurma' eylemine ilişkin açıklama

İETT, bazı özel otobüs işletmecilerinin yarınki sefer durdurma planına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbulluların ulaşımda mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti. İhtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlandığı kaydedildi.

İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecilerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaparak yarın kontak kapatacaklarını duyurması üzerine İETT'den açıklama geldi.



Söz konusu taşımacıların, idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazandıkları anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:



"Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler. Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak v.b eylemlerde bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır."

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde toplanan otobüs işletmecileri adına yaptığı açıklamada, belediyeden alınan ücretlerin taşıma ve yakıt masraflarının çok altında kaldığını öne sürerek, "Mevcut koşullarda ilerleyen günlerde araçlarımızı sefere çıkaramayacak durumda kaldığımızdan geçici olarak izinli sayılmamız ve gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. Yarın sefere çıkamayacağımızdan dolayı İstanbullu hemşehrilerimizden özür dileriz" şeklinde açıklama yapmıştı.