-İETT'DEN MAÇA ÖZEL OTOBÜS SEFERİ İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Bursaspor ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak TFF Süper Kupa maçı için İETT, Atatürk Olimpiyat Stadı'na otobüs seferleri düzenleyecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00'den itibaren başlayacak seferlerde otobüsler, Trabzonspor taraftarları için Eminönü, Mecidiyeköy ve Yenibosna'dan, Bursaspor taraftarları için de Yenikapı'dan düzenli olarak kalkış yapacak. TFF Süper Kupa maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelecek, Bursaspor taraftarları O3 Otoyolu Mahmutbey Gişeleri Kuzey Yanyol çıkışını, Trabzonspor taraftarları ise Basın Ekspres Yolu Halkalı Kavşağı çıkışını kullanacak.