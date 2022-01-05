İETT zammı sonrası metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da İETT zammı olarak da bilinen toplu taşıma zammı, 1 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe kondu. Hatırlanacağı üzere, elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam geldi.