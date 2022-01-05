İETT zammı sonrası metro, otobüs ve metrobüs ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da İETT zammı olarak da bilinen toplu taşıma zammı, 1 Ocak 2022 itibarı ile yürürlüğe kondu. Hatırlanacağı üzere, elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam geldi.
İstanbul'da zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4.03 liradan 5.48 liraya, öğrenci bileti 1.96 liradan 2.66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2.88 liradan 3.91 liraya çıkarıldı.
Metrobüste ise tam uzun mesafe 5.98 liradan 8.13 liraya, öğrenci 1.96 liradan 2.66 liraya, sosyal 3.28 liradan 4.46 liraya yükseltildi.
Minibüslerde kısa mesafe 2.75 liradan 3.75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5.50 liraya, öğrenci ücreti 1.75 liradan 2.50 liraya çıkarıldı.
Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya yükseltildi.
Taksi açılış ücreti ise 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına ücret 3.44 liradan 4.45 liraya çıkarıldı.