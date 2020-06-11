İETT’ye yeni genel müdür atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT’nin genel müdürlüğüne Alper Bilgili atandı. Daha önce bu görevi vekaleten yürüten Alper Kolukısa, İETT genel müdür yardımcılığı görevine geri döndü.

İstanbul'daki kent içi toplu taşıma hizmeti veren İBB'ye bağlı İETT'nin yönetiminde değişikliğe gidildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul seçiminin ardından göreve geldiğinde önceki dönemin İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış'ı değiştirmeyerek birlikte çalışmaya devam etmişti. Bağış, “Kendi kadrosunu kuramadığı” gerekçesiyle 4 Eylül 2019'da görevinden istifa etmişti.

İstifasının ardından boşalan genel müdürlük koltuğuna kısa süre önce İETT'de Genel Müdür Yardımcılığı'na getirilen Hamdi Alper Kolukısa atanmıştı. Geçtiğimiz eylül ayından beri 10 aydır bu görevi vekaleten yürüten Kolukısa'nın İETT Genel Müdür Yardımcılığı görevine geri döndüğü öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kolukısa'nın vekaleten yürüttüğü İETT Genel Müdürlüğü'ne de Alper Bilgili getirildi. Bilgili'nin de bu göreve vekaleten getirildiği öğrenildi.

ALPER BİLGİLİ KİMDİR?

1972 İstanbul doğumlu olan Alper Bilgili, lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde Ulaşım Mühendisliği alanında tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde MBA eğitimi aldı. İş yaşamına 1999 yılında başlayan Bilgili, özel sektörde lojistik ve kargo firmalarında yöneticilik yaptı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen Üst Düzey Yönetici Belgesi sahibi Bilgili, 2011 Yılında IRU Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi, 2013, 2015, 2017 yıllarında ise Atlas Yılın Karayolu Taşımacılığı Yöneticisi Ödülleri'ne değer bulundu.