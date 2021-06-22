İETT’ye, AKP döneminden 45 milyon Euro otobüs borcu kaldı

İETT'ye geçmiş dönemden kalan vadesi geçmiş 110 milyon Euroluk borcun, 45 milyon Euro'sunun 2013-2017 döneminde satın alınan otobüslerin ödenmeyen taksitleri olduğu ortaya çıktı. Ödenmeyen borçlar yüzünden piyasadaki firmalar İETT'ye taksitli satış yapmayı kabul etmeyince çözüm olarak bulunan dış kredi arayışı da Cumhurbaşkanlığı onayına takıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Aralık ayından beri Cumhurbaşkanlığı'ndan dış kredi onayı bekleyen İETT, sonuç alamayınca temmuz ayında öz kaynaklarıyla metrobüs hattında kullanılmak üzere 100 otobüs almak için ihaleye çıkmaya karar verdi. İETT'nin yeni otobüs alımı yapma konusunda yaşadığı sorunun asıl nedeninin ise geçmiş dönemden kalan borçlar olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre İETT, 4 farklı firmadan 2013, 2015 ve 2017 yıllarında otobüs alımı gerçekleştirdi. İETT filosuna en son 2017 yılında 375 adet otobüs satın alındı. 23 Haziran 2019 yerel seçimi sonrasında İETT'nin borç durumu, Teftiş Kurulu tarafından incelendi ve kurumun borç batağına sürüklendiği ortaya çıktı. Kurulun raporuna göre geçmiş dönemden vadesi geçmiş ve vadesi henüz gelmemiş toplam 140 milyon Euro yani yaklaşık 1.5 milyar lira borç kaldı. Bu borcun 110 milyon Euro'sunun vadesi geçmiş borçlar olduğu görüldü.

Vadesi geçmiş olan 110 milyon Euro tutarındaki borcun 45 milyon Euro'sunun 4 otobüs firmasından 2013-2017 yıllarında satın alınan ve taksit ödemeleri yapılmadığı için yeni döneme devrolan borçlar olduğu tespit edildi. Aynı otobüslerin 30 milyon Euro'luk da henüz vadesi gelmemiş borcu bulunuyor. Yani kurumun toplam 75 milyon Euro'luk otobüs borcu var.