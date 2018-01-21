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İETT ŞOFÖRÜNÜN HAYAT KURTARAN İLK YARDIMI KAMERADA

  Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir İETT şoförünün, dili boğazına kaçan yolcuyu hayata döndüren ilk müdahalesi otobüs kamerası tarafından görüntülendi

21 Ocak 2018 15:33

 

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir İETT şoförünün, dili boğazına kaçan yolcuyu hayata döndüren ilk müdahalesi otobüs kamerası tarafından görüntülendi.
Olay 19 Ocak\'ta saat 11.30 sularında meydana geldi. İETT\'nin 19F hattında, Kadıköy Altıyol\'da bir yolcunun dili boğazına kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan panik anlarında, Murat Küçük isimli İETT şoförü, aracı hemen kenara çekti ve yolcunun yanına geldi. Yolcunun dilini ilkyardım uygulayarak boğazından geri çıkan Küçük, yolcunun hayatını kurtardı.
O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. 

Görüntü Dökümü:
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-İETT Şoförü Murat Küçük\'ün yolcunun hayatını kurtarma anları
 

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