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"İETT şoförü, yolcuya 'fahişe' dedi" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şoför hakkında tahkikat başlatıldığını duyurdu

19 Ekim 2016 20:12

Kadıköy’de bir yolcuya ‘fahişe’ dediği belirtilen otobüs şoförü hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı.

Twitter üzerinden paylaşılan videoda, bir kişi Kadıköy-Birlik Mahallesi hattında çalışan şoföre “Burada insanlar sana soru sorduğunda kibarca cevap verirsin. Dersin ki ‘Ziverbey’den geçiyor’ hanımefendi. Senin görevin ne?” dediği duyuluyor. Şoför ise, “Benim görevim cevap vermemek” diyor.

Şoför, yolcunun “İnsanları azarlayamazsın. Bana fahişe de diyemezsin. Seni şikayet edeceğim” sözlerine ise, “Yürü git, nereye şikayet edersen et” diye yanıt veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şoför hakkında tahkikat başlatıldığını duyurdu.

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