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İETT ŞOFÖRLERİ ARAÇ İÇİNDE BİLET VERMEYECEK İSTANBUL (A.A)

27 Haziran 2011 14:28

-İETT ŞOFÖRLERİ ARAÇ İÇİNDE BİLET VERMEYECEK İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü, otobüs şoförünün bileti olmayan yolculara araç içerisinde bilet kesmesi işlemine 2 Temmuz Cumartesi gününden itibaren son verecek. İETT'den yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz'dan itibaren İETT otobüslerinde şoförlerin artık akbil bulundurmayacağı, bu nedenle yolcuların akbil, elektronik kart veya 1, 2, 5 ve 10 geçişlik elektronik bilet kullanması gerektiği bildirildi.  Açıklamada, yolcuların elektronik biletlerini, İstanbul'un çeşitli noktalarında bulunan İETT Elektronik Bilet Satış Bayilerinden veya Otomatik Satış Makinelerinden (OSM) temin edebilecekleri belirtildi.

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