İETT otobüsüyle İstanbul turu yapmıştı; tutuklandı

Maltepe - Kadıköy arasında sefer yapan, park halindeki İETT otobüsünü çalarak, tur attıktan sonra Beyoğlu'na bırakan şüpheli Ali Volkan Ç.(32) hakimlik sorgusunda "Aslında benim Kabataş'a gitmem gerekiyordu ancak gezme olmasın diye Taksim'de otobüsü köprü altında bıraktım" dedi. Hakimlik de şüphelinin "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Ali Volkan Ç. burada savcılığa ifade verdi. Savcılık, şüpheli Ali Volkan Ç.'yi "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

"6 sene şoförlük yaptım"

Şüpheli Ali Volkan Ç. hakimlik sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Ben özel halk otobüslerinde yaklaşık 10 yıl biletçilik yaptım. 22 yaşından sonra da özel halk otobüslerinde 6 sene şoförlük yaptım. Şu an otel işletmeciliği yapıyorum. Ben otobüsü Bostancı Sahil duraklarından sabah saat 5.00 gibi aldım. Mesleğim gereği sistemi bildiğim için ve bütün otobüs sahiplerini bildiğim için gittim. Normal otobüs şoförü nasıl açıyorsa o şekilde yan hava valfini açtım. Otobüse bindim, her zaman koyduğumuz sol bardak içindeki otobüs anahtarını aldım. Usule uygun şekilde çalıştırdım" şeklinde beyanda bulundu.

"Aslında Kabataş'a gitmem gerekiyordu"

Otobüsle Taksim'e gittiğini söyleyen şüpheli Ali Volkan Ç. ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Aslında benim Kabataş'a gitmem gerekiyordu ancak gezme olmasın diye Taksim'de otobüsü köprü altında bıraktım. Bıraktıktan sonra otobüsün kapılarını, ışıklarını kapattım. Aslında tekrar otobüsü yerine bırakmak istedim. Benim aracım var ancak yanımda o sırada aracım yoktu. O sırada taksi, dolmuş gibi diğer araçlar da yoktu. O anda bunun bir sakıncasının olmadığını düşündüm. Otobüse bir zarar vermedim. Herhangi bir maddi kazanç sağlamadım, bir canı kurtarmak için suç işledim. Pişmanım"

Tutuklandı

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Ali Volkan Ç.'nin "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.