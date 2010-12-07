-İETT OTOBÜSÜNE SALDIRIDA 4 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Küçükçekmece'de lise öğrencisi Serap Eser'in ölümüyle sonuçlanan İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada 4 sanığın dosyası, yaşları 18'den küçük olduğu gerekçesiyle Çocuk Mahkemesine gönderilmek üzere ayrıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar R.S, M.D, Ö.K. ve Ö.B. ile Salman Akpınar, Hamit Aksan ve Merdan Berk katıldı. Duruşma, bazı sanıkların 18 yaşından küçük olması dolayısıyla gizli yapıldı. Sanıklar R.S, M.D, Ö.K. ve Ö.B'nin suç tarihinde yaşlarının 18'den küçük olması nedeniyle 6008 sayılı yasa gereğince haklarındaki dosyanın Çocuk Mahkemesine gönderilmek üzere ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.