T24 LogoT24 Logo
Gündem

İETT OTOBÜSÜNE SALDIRIDA 4 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2010 21:36

-İETT OTOBÜSÜNE SALDIRIDA 4 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - Küçükçekmece'de lise öğrencisi Serap Eser'in ölümüyle sonuçlanan İETT otobüsüne molotofkokteylli saldırı düzenlenmesi olayıyla ilgili tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada 4 sanığın dosyası, yaşları 18'den küçük olduğu gerekçesiyle Çocuk Mahkemesine gönderilmek üzere ayrıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar R.S, M.D, Ö.K. ve Ö.B. ile Salman Akpınar, Hamit Aksan ve Merdan Berk katıldı.  Duruşma, bazı sanıkların 18 yaşından küçük olması dolayısıyla gizli yapıldı.      Sanıklar R.S, M.D, Ö.K. ve Ö.B'nin suç tarihinde yaşlarının 18'den küçük olması nedeniyle 6008 sayılı yasa gereğince haklarındaki dosyanın Çocuk Mahkemesine gönderilmek üzere ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu 7 sanığın bu hallerinin devamına hükmetti.  Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24