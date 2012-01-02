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İETT otobüsüne molotof

İstanbul Maltepe'de içinde yolcuların bulunduğu bir otobüse molotofkokteyli atıldı. Saldırıda şöför ve bir yolcu yanmaktan son anda kurtarıldı.

02 Ocak 2012 02:00

T24 - İstanbul Maltepe'de içinde yolcuların bulunduğu bir otobüse molotofkokteyli atıldı. Saldırıda şöför ve bir yolcu yanmaktan son anda kurtarıldı.
 

Maltepe ilçesi Mesut Caddesi'nde Kadıköy-Gülsuyu seferini yapan İETT otobüsünü durduran saldırganlar, otobüse benzin döküp ellerindeki molotofkokteyllerini fırlattı.


Yüzleri maskeli saldırganlar daha sonra kaçarak izlerini kaybettirdi.


Alevler içinde kalan otobüste bulunan şoför ve bir yolcu yanmaktan son anda kurtarıldı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangını söndürdü.


Bağcılar ve Sultangazi'de de korsan gösteri yapan gruplar bazı işyerlerine zarar verdi.


Göstericiler kendilerine müdahale eden polis ekiplerine havai fişekli saldırdı. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.



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