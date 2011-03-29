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İETT OTOBÜSÜNDE SİLAHLI KAVGA  İSTANBUL (A.A)

29 Mart 2011 16:49

-İETT OTOBÜSÜNDE SİLAHLI KAVGA  İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Bakırköy'de bir İETT otobüsünde yolcular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.  Mehmet Akif Mahallesi-Zeytinburnu seferini yapan İETT otobüsünde, Yeşilköy Mahallesi Doğru Yol Sokak'tan geçerken yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir yolcunun silah kullanması sonucu Vedat Akbaba ve Yılmaz Akbaba yaralandı.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vedat ve Yılmaz Akbaba kardeşleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Vedat Akbaba'nın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, bazı görgü tanıkları olayda silah kullanan kişinin yanındaki kadınla birlikte otobüsten inerek kaçtığını bildirdi. 

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