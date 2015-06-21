İETT otobüsünde patlama!

İstanbul A.Ş.'ye bağlı İETT otobüsünde önce patlama meydana geldi, sonra yangın çıktı. Otobüste yaralanan şoför dışında kimsenin olmaması, olası bir facianın önüne geçti.
İstanbul Fatih'teki Namık Kemal Caddesi girişindeki Marmaray durağı yakınında hareket halindeki Yenikapı Sahil'den Aksaray Namık Kemal Caddesi'ne girdiği sırada otobüs, eski Sirkeci-Halkalı demiryolu hattının geçtiği üstgeçide çarptı. Otobüste patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alevler biranda otobüsü sardı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, otobüste çıkan yangında sürücü Yakup Tunç yaralanandı. Araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin otobüsü söndürmesinin ardından soğutma çalışması devam ediyor.