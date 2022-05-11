İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı: 6 kişi yaralandı

İstanbul, Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. Kazada otobüsteki 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Fatih'te Haseki durağı yakanında tramvay yoluna giren İETT otobüs ile tramvay çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüsteki 6 kişi yaralandı.

Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.