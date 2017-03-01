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İETT otobüslerinde ayetli ve hadisli tutamak dönemi

Firmaların reklam alanı olarak kiraladığı yolcu tutamaklarına, son günlerde çeşitli ayet ve hadisler asıldı

01 Mart 2017 18:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kent içi toplu ulaşımı sağlayan İETT otobüslerinde, ayaktaki yolcuların düşmemek için tutundukları tutamaklara çeşitli ayet ve hadisler asıldı.

Sol'un haberine göre, İETT'nin firmalara reklam alanı olarak kiraladığı bu tutamakların birinde, Zümer suresinden "Allah kuluna kâfi değil mi?" ayeti yer alırken; diğer tutamaklarda da başka hadislere yer verildi.

Tutamaklarda daha çok 'kanaatkârlık', 'yetinme', 'dil uzatmama', 'kötü söz söylememe' temalı ayet ve hadislerin seçilmesi dikkat çekti.

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