-İETT OTOBÜSLERİ ENGELLİLERE UYGUN HALE GETİRİLİYOR İSTANBUL - (A.A) - 28.07.2010 - İETT İşletmeleri Genel Müdürü Hayri Baraçlı, bütün otobüsleri engellilere uygun hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi. İETT'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Baraçlı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ni ziyaret ederek, engellilerin sorunlarını dinledi. Engellilerin, İstanbul ulaşımında karşılaştıkları problemleri dile getirmeleri üzerine, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın ''İstanbul'da bütün projeler, engellilerin onayından geçecek'' prensibi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Baraçlı, hedeflerinin bütün İstanbul ulaşımını engellilerin faydalanabileceği medeni ölçülere taşımak olduğunu ifade etti. Baraçlı, engelli dostu bir toplu ulaşım sağlamak amacıyla mevcut yapıları gözden geçirdiklerini, otobüs, metrobüs ve duraklarda, kısacası bütün yatırımlarda engellileri de dikkate aldıklarını dile getirdi. Duraklara ve araçlara kabartmalı yazılar ve sinyalizasyonlara sesli ikazlar koymayı planladıklarını vurgulayan Baraçlı, şu ifadelere yer verdi: ''Toplam 2 bin 813 otobüsümüzden metrobüs dahil 794'ü yana yatma ve alçak tabanlı olmak üzere engelli vatandaşlarımıza uygun olarak tasarlanmıştır. Bundan sonra alınacak bütün otobüsler de alçak tabanlı ve engellilere uygun olacak. Özel halk otobüsleri için de aynı durum geçerli olacak. Akıllı yolcu bilgilendirme sistemi üzerinde çalışıyoruz. Duraklarımızda hem yazılı hem sesli olarak, hangi durağa hangi otobüsün ne zaman geleceği hususunda bilgi verilecek. Bütün otobüslerimizi engellilere uygun hale getirmeye çalışıyoruz.'' Hayri Baraçlı, ayrıca engelli vatandaşlara hor davranan şoförlere ciddi yaptırımlar uygulanması yönünde de çalışmalarını sürdürdüklerini, engellilerle ilgili kurumlar tarafından şoförlere eğitimler verildiğini ifade etti.