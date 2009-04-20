İETT: Metrobüsler testte

İETT'den basın organlarında yer alan "Metrobüsler verimsizlikten garaja çekildi" yönündeki haberlere yalanlama geldi. Açıklamada metrobüslerin test amacıyla servise çekildiği söylendi.İşte açıklamanın tam metni..."Hollanda'dan ithal edilmiş olan 35 Phileas marka araç, İkitelli garajında nihai test işlemlerinin yapılması nedeni ile servise aralıklı olarak verilmektedir. Araçların yeni olması, yüksek teknolojiye sahip bulunması nedenleriyle test çalışması her araç için yaklaşık 15 günü bulmaktadır.Metrobüs hattının yoğun yolcuya sahip olması, bu araçlarda herhangi bir muhtemel arızanın baş göstermeyeceği biçimde gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Gerek Hollandalı ekip, gerek İETT'nin teknik ekibi yoğun biçimde test sürüşleri sonucunda ortaya çıkarılan ufak tefek hataları ortadan kaldırmak için çalışmaktadır. Bu çalışmalar, Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacak, araçlarımızın tamamı İstanbullunun hizmetine sunulacaktır."