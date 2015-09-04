İETT, İstanbulluları köylere taşıyacak

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), Eylül ayında hayata geçireceği yeni bir uygulama ile şehir hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşları köylere taşıyacak. İETT yeni köy hatlarıyla, tarım yapılan bölgelere ulaşım sağlayarak, şehirde yaşayanlar için organik tarım ürünlerini temin etme imkânı sunacak.

İstanbul'dan ayrılmadan doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler, Arnavutköy, Başakşehir, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri ve Şile ilçelerine bağlı köylere düzenlenen hatlardan yararlanabilecek.

Organik beslenmenin öneminin kavrandığı günümüzde İETT'nin bu yeni uygulaması ile özel aracı olmayanlar ya da ulaşım konusunda sıkıntı yaşayanlar da, İstanbul'un kırsal kesimlerinde başlayan hasat dönemindeki organik ürünleri satın alma fırsatı bulabilecek.

İETT, bu uyglama ile İstanbulluları, organik tüketime teşvik etmeyi amaçlıyor.

İETT'nin İstanbul'un köylerine düzenleyeceği seferler şöyle: