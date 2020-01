İETT futbol kulüplerine 1 milyon liralık hasarlı otobüs faturası çıkardı

İETT otobüsleri İstanbul’da meydana gelen terör saldırıları, maç sonrası yaşanan olaylar, çeşitli gösteriler ya da kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan saldırılar sonucunda büyük zarar görüyor. 2004 yılından bugüne kadar çeşitli sebeplerle İETT’nin hasara uğrayan otobüs sayısı 1717. Açılan dava sayısı 42’yi bulurken, sadece otobüslerde oluşan hasarın İETT’ye maliyetinin ise 1 milyon 115 bin 613 lira olduğu belirtildi.

İETT’den yapılan açıklamada, "İETT, bu tür saldırılar sonrası kamu malına zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını sağlıyor" denildi.

Cumhuriyet Savcılıkları’nca özel ve genel yetkili ceza mahkemelerinde açılan ceza davalarının müdahil sıfatıyla takip edildiği belirtilen açıklamada, sonuçlanan ceza davalarına dayalı olarak kamu zararının hükmen tahsili için gerekli yasal yollara başvurulduğu, açılan kamu davalarında faillerin belli olmasından sonra meydana gelen kamu zararlarının tahsili için ise icra takipleri yapıldığı kaydedildi. Ödeme yapılmaması halinde de kamu alacağının haciz yoluyla tahsil edildiği vurgulandı.



Yaşı küçük faillerin cezası icra yoluyla ailelerden alınıyor

Açıklamada, "Yasa dışı eylemler sonucu İETT otobüslerine zarar verenler hakkında (molotofkokteyli atmak gibi) açılan ceza davalarından faili belirlenen 15 dosya ile ilgili kamu zararının tahsili için icra takibi yapılıyor. Bu olaylara karışan yaşı küçük faillerle ilgili olarak çocuk mahkemesine intikal eden ceza davalarında kamu zararı, suça sevk edilen çocuğun anne ve babasından icra yoluyla alınıyor. Bu davalardan sadece bir tanesinde yaşı küçük olan çocuğun velisinden bin 340 lira alındı" denildi.



Fanatiklerin İETT'ye verdiği zarar yargıya taşındı



İstanbul’da terör saldırıları dışında futbol maçlarından sonra meydana gelen olaylarda da İETT otobüsleri ve metrobüs araçları büyük zarar gördüğü ifade edildi. Fanatik taraftarların çıkardığı olayların İETT’ye verdiği zarar 610 bin 590 lirayı bulduğu belirtilirken şu ana kadar takibi yapılan davalar sonucunda spor kulüplerinden 186 bin TL tahsil edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "2011 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nden 8 bin 510 lira alınırken, Beşiktaş hakkında 485 bin liralık kamu zararının tahsili için açılan dava hala devam ediyor. Aynı dava Fenerbahçe için de geçerli. 12 Mayıs 2012’de yapılan Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı sonrası çıkan olaylarda İETT 1.366.500 TL zarara uğradı. İETT bu zararı tahsil etmek için Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ve zarara neden olan faili meçhul kişilere, kamu zararının tahsili için dava açmaya hazırlanıyor. Her gün yüz binlerce İstanbullu’ya ulaşım hizmeti veren İETT, şehirde meydana gelen her türlü olayda hedef olarak seçilen ve büyük zarara uğratılan otobüslerin halka ait olduğunu, hasardan sonra tamir için garaja çekilen her otobüsün sefere çıkamamasının sonuçlarının yine halka yansıyacağı gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kamuoyuna bir kez daha hatırlatarak, tüm yolcuların bu tür olaylar konusunda gerekli duyarlığı göstermesini istiyor" ifadesi yer aldı.