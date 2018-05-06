‘'İESUMO ve ÇİZGİESU'' robot yarışmasından ödülle döndü

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi (İESU) katıldığı iki ayrı yarışmadan ödülle döndü. Robot ve Proje Günleri Topluluğu tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen BAU Robotics yarışmasına katılan İstanbul Esenyurt Üniversitesi iki kategoride ödül aldı.

İESU Robot Kulübü öğrencilerinden elektrik elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Emre Cengiz Kocasarı, Aykut Tutkun ve Furkan Şimşek, 6 kategoride düzenlenen robot yarışmasına iki kategoriden katıldı. İESU Robot Kulübü’nün İESUMO ve ÇİZGİESU adlı robotları \'Çizgi izleyen\' ve \'Mini sumo\' kategorilerinde derece aldı. İESUMO adlı robot Mini sumo kategorisinde ikinci, ÇİZGİESU adlı robot da Çizgi İzleyen Robot kategorisinde üçüncü oldu.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Apak, dünyayı değiştirmenin birçok yolu olduğuna ve bu yollardan birinin de teknoloji olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

‘’Teknolojik gelişmeler de değişimler dünyada çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bizler İESU olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üniversitelerin üçüncü boyutu olan toplumsal fayda açısından öğrencilerimizin katma değeri yüksek ürünler üretebilen bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Üniversite olarak ülkemizin gelecekte her alanda en iyi seviyede olması adına çok çalışıyoruz. Öğrencilerime bir kez daha bu gururu bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum.’’

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