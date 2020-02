İEF'de yıldızlar geçidi Sinema Burada

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında yoğun ilgi gören Sinema Burada Festivali başladı. Açılış töreninde oyuncular Suna Selen ve Tamer Levent\'e \'Onur Ödülü\', Berrak Tüzünataç ve Engin Günaydın\'a ise \'Başarı Ödülü\' verildi. Sanatçıların ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu takdim etti.

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 18 yıldır düzenlenen \'Sinema Burada Festivali\' başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen festivalin açılışına ünlü isimler de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı açılış konuşmasında, şehirlerde yaşanan ekonomik durağanlığın kültür ve sanatı da olumsuz etkilediğini dile getirerek, \"Bu nedenle 15 yıldır kentin kalkınması, kentlinin yaşam standartlarının yükselmesinden kendimi sorumlu hissediyorum. Bu sürede Türkiye\'nin en nitelikli konser salonu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'ni kente kazandırdık. Bu ay sonunda Anadolu coğrafyasının opera sanatı için projelendirilmiş ilk yapısının temelini atacağız. Basmane\'de ise son derece modern bir tiyatro binası inşa edeceğiz\" diye konuştu.

ONUR ÖDÜLÜ TAMER LEVENT VE SUNA SELEN\'İN

Festival kapsamında sinemada emeği geçen isimler de ödüllendirildi. Tiyatro kültürünün yaygınlaşması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla büyük ses getiren \'Sanata Evet\' projesinin de sahibi Tamer Levent, 1977\'den itibaren ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılı oyunculuğu ile 18\'inci Sinema Burada Festivali\'nde erkek kategorisinde Onur Ödülü\'ne layık görüldü. Oyunculuk kariyerine 1960 yılında başlayan ve pek çok ödüle layık görülen Suna Selen ise, festival kapsamında ödüllerine bir yenisini daha ekleyerek kadın kategorisinde Onur Ödülü\'nün sahibi oldu.

Aldığı ödülün ardından duygularını dile getiren Tamer Levent, aslen İzmirli olduğunu belirterek, böyle bir ödülü hemşehrilerinin önünde almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Levent, Başkan Kocaoğlu\'nun temelinin atılacağını açıkladığı opera binasının kendisini çok heyecanlandırdığını da dile getirdi.

Suna Selen ise böyle bir ödülün kendisi için büyük onur olduğunu ifade etti.

GÜNAYDIN VE TÜZÜNATAÇ\'A \'BAŞARI ÖDÜLÜ\'

1996 yılında sahne tozunu yutmaya başlayan, Otogargara ve Bir Demet Tiyatro\'nun ardından 2005\'ten itibaren Avrupa Yakası isimli dizide Burhan Altıntop karakteri ile tüm Türkiye\'yi kendine hayran bırakan, sonrasında yer aldığı film ve dizi projeleriyle adını duyuran Engin Günaydın, festival kapsamında Başarı Ödülü\'ne layık görülen erkek oyuncu oldu. Festivalin Kadın Başarı Ödülü ise, \'Organize İşler\' filmindeki rolüyle sinemaya adım atan, \'Elveda Rumeli\' dizisindeki karakteri ile büyük bir çıkış yapan ve son olarak da internet dizisi \'Fi\'deki Özge rolüyle adından söz ettiren Berrak Tüzünataç\'a verildi. Tüzünataç, 18 yıllık bir geleneğin parçası olmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirtirken, Engin Günaydın ise, \"Bu ay İzmir\'den ikinci defa ödül alıyorum. Yavaş yavaş ben de İzmirli oluyorum. Zaten artık Yeni Foça\'da kalıyorum\" diye konuştu.

KISA FİLM PROJE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Festival kapsamında düzenlenen 3\'üncü Kısa Film Proje Yarışması\'nın kazananları da açılış töreninde açıklandı. Kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcılara destek olması hedeflenen yarışmanın bu yılki birincisi, \'Aylin\' isimli filmiyle Ozan Yoleri oldu. İkinciliği \'Alarga\' filmiyle Soner Sert, üçüncülüğü ise \'Eksik\' filmiyle Volkan Budak kazandı.

DÖRDÜ GALALI DOKUZ FİLM GÖSTERİLECEK

Festivalde üç gün boyunca Türk ve yabancı yönetmelerin 9 filmi İzmir Sanat Merkezi Büyük Salon\'da gösterilecek. 13 Eylül\'de İzmir Sanat Merkezi Büyük Salon\'da saat 16.30\'da Fatih Akın\'ın yönetmenliğini yaptığı In the Fade (Paramparça), 18.30\'da Dede, 21.00\'de ise yönetmen Ari Aster\'in Hereditary (Ayin) filmi gösterilecek. 14 Eylül Cuma 16.30\'da Yönetmen Isabel Coixet\'ın The Bookshop (Sahaf) filmi, 18.30\'da Daha, 21.00\'da Yaşar Kemal Efsanesi izleyicilerle buluşacak. 15 Eylül Cumartesi ise 16.30\'da Robert Guediguian\'ın yönetmenliğini yaptığı La Villa (Deniz Kıyısındaki Ev), 18.30\'da Güvercin ve 21.00\'de ise Nuri Bilge Ceylan\'ın yönetmenliğini yaptığı Ahlat Ağacı izlenebilecek. Dede, Güvercin, Daha ve Yaşar Kemal Efsanesi\'nin galası yapılacak. Filmlerin biletleri Biletix\'ten alınabilecek.

KISA FİLM MARATONU İLK KEZ

Festivalin son gününde ise Kısa Film Maratonu düzenlenecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte 20\'ye yakın kısa film gösterilecek. Gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleri ile bir araya gelecek olan sinemaseverler, kısa filmlere dair bilgiler alabilecek.

İLLÜSTRASYON ÖZEL SERGİSİ

Geçen yıl Yeşilçam klasiklerinin yer aldığı Sinema Burada Festivali Özel Sergisi\'nde bu yıl da özel bir çalışma yer alacak. Ethem Onur Bilgiç\'in film afişlerinin de yer aldığı \'Karışık Kaset\' isimli illüstrasyon sergisi, 16 Eylül tarihine kadar İzmir Sanat Merkezi\'nde ziyaret edilebilecek.

USTA İSİMLERDEN ATÖLYELER

Oyunculuk ve film yapımı alanlarında iki önemli atölye çalışması yapılacak. Film Yapımı atölyesinde ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'ın pek çok filminin yapımcısı Zeynep Özbatur Atakan, oyunculuk atölyesinde ise ünlü oyuncu İrem Altuğ ders verecek.

FOTOĞRAFLI