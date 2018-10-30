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Ekonomi

IEA/Birol: Yüksek petrol fiyatları tüketicilere zarar veriyor

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yüksek petrol fiyatlarının tüketicilere zarar vermekte olduğu ve bunun üreticiler üzerinde de negatif etkileri olacağı uyarısı yaptı

30 Ekim 2018 13:51

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yüksek petrol fiyatlarının tüketicilere zarar vermekte olduğu ve bunun üreticiler üzerinde de negatif etkileri olacağı uyarısı yaptı.
Singapur\'da düzenlenen enerji konferansonda konuşan Birol, \"Birçok ülkenin cari işlemler açığı yüksek petrol fiyatlarından etkilendi. Global petrol talebi üzerinde aşağı yönlü baskı yaratan iki faktör var. Bunlardan biri, yüksek petrol fiyatları ve ikincisi de global ekonomik büyüme ivmesinin yavaşlıyor olması\" dedi.
Birol konuşmasında ayrıca, petrol piyasasında gelecek ay daralma yaşanmasını beklediğini de ifade etti.

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