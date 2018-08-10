IEA: İran'a uygulanan yeni ABD yaptırımları küresel petrol arzı için 'hala' büyük risk

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ABD-Çin ticaret savaşının küresel petrol talebini bu yıl ve gelecek yıl vurabileceğini, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların küresel petrol arzını korumayı 'çok zor' hale getirebileceğini, yaptırımların küresel petrol arzı için 'hala' büyük bir risk söyledi.

Paris merkezli IEA’dan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı: “ABD-Çin arasında yükselen ticaret gerilimi bu yıl ve gelecek yıl petrol talebini vurabilir. ABD’nin İran petrol sektörüne uyguladığı yeni yaptırımlar – Kasım’dan itibaren ülkeden gelen petrol arzının kesilmesi beklenirken – beklenen fiyat etkisini baskılayabilir. İran’a uygulanan yeni ABD yaptırımları küresel petrol arzı için hala büyük bir risk. Suudi Arabistan ve Rusya, Kasım’dan önce üretimlerini artırıyor fakat bu da küresel atıl kapasitenin çok düşük düzeylerde olmasına yönelik endişeleri yükseltiyor. Küresel petrol arzını aynı düzeyde koruyabilmek çok zor hale gelebilir. Ticaret gerilimleri yükselebilir ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir, bu da küresel petrol talebini baskılar.”