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Ekonomi

IEA - Doğal gaz 2030'da ikinci büyük enerji kaynağı olacak

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayınladığı raporda, doğal gazın hava kirliliği kısıtlaması ve LNG kullanımının artmasının da tetiklemesiyle, 2030'da kömürü geçerek petroldan sonra ikinci büyük enerji  kaynağını olmasını be

13 Kasım 2018 14:16

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Uluslararası Enerji Ajansı\'nın (IEA) yayınladığı raporda, doğal gazın hava kirliliği kısıtlaması ve LNG kullanımının artmasının da tetiklemesiyle, 2030\'da kömürü geçerek petroldan sonra ikinci büyük enerji  kaynağını olmasını beklediklerini vurgulandı.
Paris merkezli IEA, Dünya Enerji Görünümü 2018 raporunda, enerji talebinin 2017-2040 arasında daha verimli enerji kullanımı varsayılarak, dörtte birden daha fazla artacağını ama bu gelişmeler olmazsa iki kat  artacağı belirtildi.
Rapora göre, 2040\'a kadar küresel doğal gaz talebi yılda yüzde 1.6 artacak ve bugünden yüzde 45 daha fazla olacak. IEA\'nın Yeni Politikalar Senaryosu\'na göre, doğal gaz en hızlı büyüyen fosil yakıt olacak ve 2030\'da kömürü geçerek petrolden sonra ikinci büyük  enerji kaynağı olacak.

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