İdris Naim Şahin: Güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehit yakınları ve gazilerle, iftar yemeğinde biraraya geldi; terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Şahin, "Hiç istenmese de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var" dedi.

Şahin, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine minnertarlığını dile getirdi. Bakan, "Kanlı terör örgütü bitene kadar mücadelemizin hiç tereddüt etmeden sonuna kadar süreceğini dost düşman herkesin bilmesini istiyorum" dedi. Şahin, PKK 'nın iftara denk gelen Şemdinli Güzelkonak'taki saldırısına ilişkin soruları da yanıtladı. Herhangi bir zaiyat olmadığını belirten Şahin, "Zaman zaman taciz atışları olur. Karşı atışlarla gereği yapılır, yapılmıştır" dedi.