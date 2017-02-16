İdris Baluken ameliyat oldu

HDP’nin eski grup başkanvekili ve Bingöl milletvekili İdris Baluken bacağından ameliyat oldu. Baluken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Duvar'da yer alan habere göre, Baluken, tahliye edilmesinin ardından Ankara’da özel bir hastanede bacağından operasyon geçirdi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Baluken’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Baluken’in cezaevinden çıktıktan sonra ciddi bir operasyon geçirdiğini, durumunun iyi olduğunu belirten Kerestecioğlu, “Bir an önce aramıza gelmesini ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Baluken’in rahatsızlığını Kerestecioğlu’nun bu konuşmasıyla öğrendiğini söyleyen Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi de şifa ve sağlık dileğinde bulundu. Hamzaçebi, “En kısa zamanda aramızda olmasını temenni ediyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de acil şifalar dileğinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, “Baluken’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza katılmasını bekliyorum” dedi.