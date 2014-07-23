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İdris Bal'dan Selvi'ye: Sana verilen yem karşılığında böyle konuşuyorsun

Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal ve Abdulkadir Selvi, emniyet mensuplarına yönelik operasyonu tartışırken gergin anlar yaşandı

23 Temmuz 2014 10:23

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası AKP'den ayrılan Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal ve Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi arasında emniyet mensuplarına yönelik operasyon hakkında tartışma yaşandı.

Selvi ve Bal, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Neler Oluyor" programının konuk oldu. 

Abdülkadir Selvi, "Neden dinlemelerin hesabının sorulmasından rahatsız oluyorsunuz, neden ekranlara koşup algı operasyonu yapıyorsunuz?" diye sordu. İdris Bal ise "Delillerle kim olursa olsun hesabını vermelidir ancak sayın Başbakan cadı avı yapıyoruz diyor ben bunu söylüyorum. Av kelimesi hukuksuzluk demektir" dedi.

Abdülkadir Selvi'nin "Ayrılma oradan sana bir şey soracağım" sözleri üzerine İdris Bal "Sen kim oluyorsun paralı bir adamsın bana emir veremezsin" diye cevap verdi.

 

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Programın son anlarında İdris Bal 'Ben Abdülkadir Beyi'in ithamını kendine iade ediyorum kendisi yalan söylüyor' deyince Selvi "Sen yalan söylüyorsun" dedi. İdris Bal "Yandaş gazetelerinin küpürleriyle yalan söylüyorlar, söyledikleriniz tamamen yalan" ifadesini kullandı.

Şirin Payzın'ın İdris Bal'a sakin olun demesi üzerine "Sakin bir program olması için karşıdakinin dinlemeyi bilmesi lazım. Siz dindar geçiniyorsunuz, maneviyat ticareti yapıyorsunuz dindar geçinip bakara makara diyorsunuz" diye konuştu.

 

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