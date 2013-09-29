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Gezi'de en çok tartışılan imam için Bal: İmamı sürenlere yazıklar olsun

AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camii müezzini Fuat Yıldırım'ın sürülmesine tepki gösterdi

29 Eylül 2013 23:47


AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal, Gezi Parkı eylemleri esnasında en çok tartışılan isim olan Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camii müezzini Fuat Yıldırım'ın Başakşehir'e bağlı Kayabaşı köyüne sürülmesine tepki gösterdi. Bal, "İmamı sürenlere yazıklar olsun. Eğer imam doğru söylediği için sürüldüyse onu sürenlere yazıklar olsun" dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi ve Simav Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kaldığı Yurt-Kur'a ait binanın toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katılan Bal, Gezi Parkı eylemlerinden toplumun her kesiminin ders çıkarması gerektiğini söyledi. Taksim olaylarına karışanlarla destek verenlerin bir olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağına vurgu yapan Bal, "Bunların hepsini suçlu, illegal ya da marjinal gurupların üyesi olarak kabul edemeyiz. Kabul edilirse yanlış yapılmış olur" dedi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre Gezi Parkı eylemleri esnasında en çok tartışılan isim olan Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii müezzini Fuat Yıldırım'ın Başakşehir'e bağlı Kayabaşı köyüne atanmasına da tepki gösteren Bal, "İmamı sürenlere yazıklar olsun. Eğer imam doğru söylediği için sürüldüyse onu sürenlere yazıklar olsun" diye konuştu.Hür bir medyanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Bal, "Hür bir medyanın olmadığı bir ülkede demokrasi yoktur. Kontrol edilen bir medyanın olduğu bir ülkede demokrasi yoktur" ifadelerini kullandı.

Taksim meselesinin de aşama aşama değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bal, eylemi gerçekleştirenlerin önüne gelen otobüsleri, banka şubelerini yakmaya başladıklarında, ellerine taşı aldıklarında saygınlıklarını yitirdiklerini belirterek, "Velev ki haklı iseler bile haksız duruma geçtiler" dedi. Terör başta olmak üzere öğrencilerin çözüm süreci, Taksim Gezi Parkı eylemleri, Suriye'deki iç savaş ve Mısır'daki darbe ile ilgili sorularını yanıtlayan Bal, "Türkiye'nin bunlardan bir ders çıkarması lazım. Akıllı olmak zorundayız. Kaos ortamının kimseye faydası olmaz" şeklinde konuştu.

 

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